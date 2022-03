Barça : Xavi répond aux rumeurs sur les arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland en Espagne

En conférence de presse ce mercredi avant le match de Ligue Europa face à Galatasaray jeudi, le coach du FC Barcelone Xavi a répondu aux rumeurs concernant les arrivées la saison prochaine de Erling Haaland et Kylian Mbappé en Liga. L’attaquant du PSG qui est pisté par le Real Madrid comme le buteur norvégien de Dortmund, qui intéresserait également les Blaugranas. Pour le technicien espagnol, ces rumeurs ne sont pas intéressantes, il préfère se consacrer au présent et au projet du club barcelonais.

« Ce sont des hypothèses. Nous travaillons sur le présent et demain nous voulons gagner et passer au tour suivant. Le club travaille sur l’équipe future mais l’équipe prime encore plus que les individualités. Si elles s’ajoutent à l’équipe c’est bien, mais l’équipe continue de prévaloir », a déclaré le coach catalan. Xavi et ses hommes iront défier Galatasaray à Istanbul jeudi soir en 8e de finale retour de Ligue Europa (18h45).