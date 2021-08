Inter : le message de remerciements de Romelu Lukaku

Après deux saisons passées à l'Inter et ce titre de champion d'Italie remporté il y a quelques mois, Romelu Lukaku a décidé de revenir à Chelsea pour un transfert avoisinant les 115 millions d'euros. Quelques jours après l'officialisation de son départ de Lombardie, l'attaquant belge a tenu à remercier le club et les supporters intéristes dans un long message publié sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le joueur de 28 ans a notamment évoqué le rôle très importants des tifosi nerazzurri durant son passage à l'Inter, même si certains d'entre eux n'ont certainement pas digéré son départ. On se souvient que certaines banderoles avaient été affichées dans les rues de Milan à l'encontre des dirigeants milanais.

Le message complet de Romelu Lukaku :

«Chers fans de l'Inter. Merci... Merci de m'avoir aimé comme si j'étais l'un des vôtres. Merci d'avoir fait en sorte que ma famille et moi nous sentions chez nous. Merci pour le soutien inconditionnel et l'amour quotidien. Merci de m'avoir motivé encore plus après la première saison. Quand je suis arrivé à l'Inter, j'ai tout de suite senti que je ferais du bien à ce club. L'amour et l'accueil que j'ai reçus à l'aéroport de Malpensa ont été le début d'une belle histoire. J'ai décidé de ne jamais vous laisser tomber à chaque fois que je porterai le maillot de l'Inter. Je me suis donné à 100% tous les jours à chaque entraînement mais surtout lors des matches pour vous rendre heureux. La première saison s'est terminée de la manière la plus difficile qui soit, mais vous m'avez donné la force de continuer à pousser et nous l'avons fait en équipe, c'est pourquoi nous sommes devenus champions. J'espère que vous comprenez ma décision de déménager à Chelsea. C'est la chance de ma vie et je pense qu'à ce stade de ma carrière, c'est la chance dont j'ai toujours rêvé. Une chose est sûre, je resterai toujours un fan de l'Inter, car sans vous, je ne serais pas l'homme et le joueur que je suis aujourd'hui. Alors merci du fond du cœur. Je vous aime. Merci du fond du cœur. A jamais forza Inter. Romelu.»