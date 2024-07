EdF, Euro : ce qu’a dit Didier Deschamps aux joueurs après l’élimination

L’équipe de France a été éliminée mardi soir de l’Euro assez logiquement en s’inclinant face à l’Espagne (2-1). Une grosse déception pour les supporters mais aussi les joueurs qui espéraient sans doute filer en finale et soulever la Coupe à la fin. Ce vendredi soir, TF1 a diffusé un documentaire sur les coulisses de l’Euro des Bleus et on a pu voir le discours de Didier Deschamps à ses joueurs après la défaite.

«Les gars, c’est forcément triste. Et décevant, c’est normal par rapport à tout ce qu’on avait fait jusqu’avant. Mais il faut être réaliste aussi. Ils ont fait des choses beaucoup mieux que nous. En maitrise, peut-être qu’on avait moins de jus. Même si on a poussé jusqu’au bout, ça ne je ne vous le reprocherai jamais, la marche était un peu plus haute aujourd’hui bien évidemment. On avait autre chose en tête. Surtout, restez unis. Il faut l’accepter, comme je le dis à chaque fois», a-t-il lancé, forcément déçu par le résultat.