Premier League : Arsenal et Manchester City s’imposent dans la douleur, victoire folle de Brentford contre les Wolves

L’hydre à trois têtes maintient la cadence. Après la victoire de Liverpool plus tôt dans l’après-midi à Palace (0-1), Manchester City et Arsenal avaient la pression du résultat. Respectivement opposés à Fulham et Southampton, les deux cadors ont finalement su faire respecter la hiérarchie en s’imposant chacun de leur côté. Revanchards après deux matches nuls consécutifs en championnat, les Sky Blues l’ont emporté 3-2, et pour une fois, leur guide ne s’est pas nommé Erling Haaland mais… Mateo Kovacic, auteur d’un doublé. Pourtant, les Sky Blues avaient démarré leur rencontre à l’envers en encaissant l’un des buts du week-end par Pereira.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 17 7 9 5 2 0 17 8 7 Fulham 11 7 2 3 2 2 10 8

Mis sur orbite par une talonnade de Raul Jimenez, l’ancien Red Devil n’avait laissé aucune chance à Ederson (0-1, 25e). Dans une rencontre ouverte aux courants d’airs, Adama Traoré était même proche de porter le score à 2-0, mais sa frappe fuyait le cadre. Le type d’action qu’on peut vite regretter lorsqu’on défie Manchester City, et c’est ce qui s’est finalement produit moins de 180 secondes plus tard. Kovacic a eu le nez fin en égalisant après un mauvais renvoi de la défense de Fulham sur corner (32e, 1-1), puis s’est offert son premier doublé depuis plus de 10 ans, dans la même configuration, après un service de Bernardo Silva en retrait (2-1, 47e). Doku a finalement éteint les espoirs de Fulham d’une frappe surpuissante (3-1, 82e), la réduction de l’écart de Muniz étant insuffisante (3-2, 89e).

Arsenal s’est fait peur

En parallèle, on a un temps cru que Southampton allait renvoyer Arsenal à ses doutes. Mais comme souvent ces derniers temps, les Gunners ont trouvé la recette pour les chasser et s’imposer (3-1). En première période, il serait très exagéré d’affirmer qu’ils avaient dominé leur adversaire. Ils ont seulement occupé la moitié de terrain adverse, et leur seul tiré cadré est intervenu à la 45e minute des pieds de Partey, ce qui traduisait assez bien cette incapacité à briser le verrou des Saints. Le quatuor Sterling - Havertz - Jesus - Saka a souvent diffusé la sensation de se chercher dans les circuits de passe, le Brésilien n’étant pas toujours connecté techniquement avec ses partenaires. Ces maladresses techniques, les hommes d’Arteta en payaient d’ailleurs les frais au retour des vestiaires lorsqu’Archer figeait l’Emirates Stadium et lançait, sans le savoir, la rencontre. L’Anglais fixait Saliba et ajustait Raya d’un plat du pied au second poteau (0-1, 58e), mais la réaction des Gunners intervenait dans le prolongement du but.

Après une récupération de Saka sur l’engagement, Havertz déclenchait une frappe pour égaliser (58e). Les vents étaient porteurs, Saka, après une première mi-temps assez anonyme, décidait de se retrousser les manches, et comme souvent, c’est lui qui détenait dans ses pieds la réussite de son équipe. L’Anglais adressait un centre au cordeau pour Martinelli, entré 5 minutes plus tôt, et le Brésilien réveillait l’Emirates (2-1, 68e). La réussite d’une équipe escortée par la grâce ? Possiblement, puisque le but se refusait à Southampton, écœuré par le poteau et la barre de Raya. Saka, encore lui, assurait le succès des Gunners en fin de match (3-1, 88e). Dans les autres rencontres, Brentford s’est imposé 5-3 contre les Wolves grâce, notamment, à un nouveau but de Mbeumo, son 6e en Premier League cette saison, et encore, un but dans les premières minutes du match. Leicester a battu Bournemouth (1-0), quand West Ham a enfin regagné, et avec la manière face à Ipswich (4-1).

Tous les résultats de 16h00 :

Arsenal 3-1 Southampton : Havertz (58e), Martinelli (68e), Saka (88e) / Archer (55e)

Brentford 5-3 Wolverhampton : Collins (2e), Mbeumo (20e), Norgaard (28e), Pinnock (45+2e), Carvalho (90e) / Cunha (4e), Larsen (26e), Ait-Nouri (90+3e)

Leicester 1-0 Bournemouth : Buonanotte (16e)

Manchester City 3-2 Fulham : Kovacic (32e, 47e), Doku (82e) / Pereira (26e), Muniz (89e)

West Ham 4-1 Ipswich : Antonio (1e), Kudus (43e), Bowen (50e), Paqueta (69e) / Delap (6e)