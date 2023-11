MU : Erik ten Hag s’explique sur le cas Varane

Manchester United navigue en eaux troubles. Si la situation de Jadon Sancho devient de plus en plus critique, que Marcus Rashford est impliqué malgré lui dans une affaire concernant son frère, en plus d’avoir été écarté le temps d’un match, et que la majorité des recrues ne parviennent pas à performer, le dossier Raphaël Varane est peut-être en train de s’ajouter à la liste des cas épineux à gérer pour Erik ten Hag. Loin d’être irréprochable cette saison, l’entraîneur néerlandais ne semble pas faire du défenseur français sa priorité. Pire, ce dernier est mis au placard par son coach, qui reste flou quant aux raisons d’une telle mise à l’écart.

Alors, y a-t-il un problème relationnel entre les deux hommes ? «Absolument pas», niait Erik ten Hag après la déroute face à Copenhague en C1 (4-3). L’entraîneur batave ne serait pas ravi à l’idée d’aligner une charnière Maguire-Varane et ajoute qu’ils sont en concurrence, enfin, plus ou moins : «Idéalement, oui, mais il y a des moments dans certaines rencontres où ils peuvent jouer ensemble et ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient le faire.» Il poursuit : «mais la montée en puissance n’est pas si fluide lorsque l’un d’entre eux joue depuis le poste d’arrière central gauche. Licha (Martinez) et Luke Shaw le peuvent évidemment, mais Jonny Evans et Victor Lindelof, ils sont droitiers mais ils peuvent aussi jouer très confortablement avec leur pied gauche. Vous pouvez alors construire une meilleure formation où vous pouvez commencer à jouer». Des explications assez douteuses. Ce qui est sûr, c’est que Raphaël Varane ne semble plus être dans les plans de son entraîneur…