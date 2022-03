OL : Maxence Caqueret rêve de l'équipe de France

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Peter Bosz, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Maxence Caqueret (22 ans) est logiquement revenu sur la victoire à Porto (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue Europa. L'occasion également pour le Lyonnais d'évoquer la suite de son aventure à l'OL et d'annoncer la couleur sur ses ambitions avec la sélection.

«Mon entourage est en discussions avec le club pour une prolongation. Je me focalise sur le terrain de mon côté. J'essaye d'être le meilleur possible à l'entrainement et en match (...). L'équipe de France me fait rêver. C'est un objectif d'être en A. Si la sélection n'arrive pas, je continuerai à travailler pour être convoqué dans le futur. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi», a ainsi déclaré le talentueux Gone. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps décidera, prochainement, de lui donner sa chance.