Arabie saoudite : toute l’Angleterre se moque de Jordan Henderson

Il avait également tenté le pari de rejoindre l’Arabie saoudite, mais pour lui, le rêve a viré au cauchemar. À 33 ans et après 12 années passées à Liverpool, Jordan Henderson, alors capitaine des Reds au moment de son départ, a accepté l’offre d’Al-Ettifaq, où il a retrouvé un certain Steven Gerrard. Mais dès son arrivée, le milieu de terrain anglais avait déjà été lourdement critiqué en Angleterre. Beaucoup de médias et de personnalités du football anglais lui avaient reproché son choix de rejoindre le pays du Golfe, lui qui était personnellement investi dans la lutte contre le racisme et les discriminations touchant la communauté LGBTQ+.

Sur le terrain, Jordan Henderson n’a pourtant pas été catastrophique et a plutôt tenu le milieu de terrain d’Al-Ettifaq. Mais son rendement correct et son joli salaire (entre 40 et 45 millions d’euros l’année) ne semblent pas lui suffire. Cette semaine, on apprenait que l’ex-capitaine des Reds aurait du mal à s’installer en Arabie saoudite et chercherait un nouveau point de chute. L’international anglais voudrait d’ores et déjà retourner en Angleterre dès que possible, quitte à tirer un trait sur l’argent qu’il pourrait gagner s’il continuait son contrat courant actuellement jusqu’au 30 juin 2026.

Une situation qui a évidemment fait rire la presse anglaise. «Jordan Henderson veut mettre fin à son "enfer saoudien" et retourner en PL ? Vraiment ? Mais qu’est-ce qui lui fait croire qu’il est encore assez bon ? Après six mois passés à jouer l’équivalent de la League One, a-t-il encore ce qu’il faut ?», avait d’abord commenté Richard Keys, le consultant de la BBC. «La réaction la plus évidente à l’annonce de la volonté de Jordan Henderson de quitter l’Arabie Saoudite après seulement six mois est tout simplement de se moquer de lui. Comment a-t-il pu prétendre que c’était une "bonne chose" de déménager dans un pays qui proscrit, torture et même tue les gens parce qu’ils sont homosexuels», a ajouté The Sun, qui n’a même pas été le plus virulent.

Puisque le Telegraph assure que «l’ancien capitaine de Liverpool a saccagé sa réputation et pourrait avoir du mal à réparer les cicatrices de son transfert controversé – et raté – à Al-Ettifaq (…) Avec un certain culot, Henderson a qualifié de « décevant » le fait qu’il ait été hué à Wembley lors du match amical de l’Angleterre contre l’Australie l’automne dernier. Son image et sa réputation ont été ternies et aucune somme d’argent ne peut le guérir», est-il écrit. Puisque maintenant, il reste difficile de savoir quels clubs anglais voudraient le récupérer. Les Reds, par la voix de Jürgen Klopp, ont d’ailleurs esquivé le sujet : «Jordan Henderson ne m’a pas appelé. On se parle, mais pas à ce sujet. Donc il n’y a vraiment rien à dire là-dessus». Bref, l’Arabie saoudite n’est pas un paradis pour tout footballeur.