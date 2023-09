Jordan Henderson se fait détruire en Angleterre

La suite après cette publicité

A 33 ans et après 12 années passées à Liverpool, Jordan Henderson pouvait espérer de la clémence quant à son choix pour son avenir. Mais l’ancien capitaine des Reds s’est mis le doigt dans l’œil. En acceptant l’offre d’Al-Ettifaq, où il a retrouvé un certain Steven Gerrard, celui qui était encore l’âme de Liverpool a fait jaser, pour plusieurs raisons.

Les Anglais ont déjà du mal à accepter le départ d’un international vers un championnat exotique, eux qui ne jurent que par la Premier League. Ce premier aspect n’est pas à prendre à la légère, le choix d’Henderson est énormément discuté depuis son départ. Mais c’est autre chose qui génère la plus grosse polémique outre-Manche. Jordan Henderson s’était personnellement investi dans la lutte contre les discriminations touchant la communauté LGBTQ+. De ce fait, le voir partir dans un pays où l’homosexualité est un crime a du mal à passer auprès de ceux qu’il défendait.

Ses explications étaient attendues, et elles n’ont pas convaincu grand-monde. « Ce n’est pas l’argent qui m’a motivé à venir ici. (…) Si je porte le brassard LGBT et que ça manque de respect à leur religion, alors ce n’est pas bien non plus. (…) Tout le monde devrait respecter la religion et la culture. C’est pour ça, je pense, que nous essayons tous de nous battre ici en termes d’inclusion et tout », a-t-il notamment dit dans un long entretien accordé à The Athletic.

Henderson n’a convaincu personne

Les réactions n’ont pas tardé et les éditorialistes anglais s’en donnent à cœur joie ce mercredi matin. « Les explications de Jordan Henderson quant à son départ en Arabie saoudite ont peut-être pour but de le convaincre lui-même, mais il est peu probable que cela convainque n’importe qui d’autre », peut-on lire sur Skysports. « L’impression laissée est celle d’un homme qu’on ne peut accuser de mentir à personne, sauf peut-être à lui-même. Si un changement doit se produire en Arabie Saoudite, que ce soit dans cinq ans ou dans 50 ans, il aimerait sans doute voir son action comme un précurseur de ce changement. On soupçonne que la réalité est plutôt différente. Le changement le plus immédiat est qu’il a normalisé l’acte d’un international anglais de haut niveau qui s’installe en Arabie saoudite. Il est le premier mais il est peu probable qu’il soit le dernier. C’est là, on le craint, son véritable héritage ici. »

Le Daily Mail tape encore plus fort. « Jordan, aviez-vous vraiment besoin de détruire votre réputation pour quelques millions de plus ? La tentative de Henderson de justifier sa décision saoudienne est d’une absurdité tortueuse et contradictoire ». Le tabloïd ne se prive pas de republier d’anciennes déclarations d’Henderson où il condamne fermement les discriminations subies par la communauté LGBTQ+. Bien loin de la tiédeur affichée dans son interview en tant que nouveau joueur du championnat saoudien. Henderson n’a pas convaincu grand-monde avec ses explications, et encore moins Amnesty International ou différentes associations qui combattent pour les droits LGBTQ+, qui ont également vivement réagi.