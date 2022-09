Affaire Hamraoui : le compagnon de Diani et conseiller de Katoto dément son implication

Les propos tenus dans l'émission "Canal Football Club" l'ont sûrement poussé à prendre la parole, concernant les rumeurs d'implication dans l'affaire Hamraoui, [corrigés par la suite par Hervé Mathoux sur son compte Twitter]((https://twitter.com/MathouxHerve/status/1571605433562943488). Il envisage de « poursuivre en justice en diffamation toute personne qui évoquerait sa participation à ces agissements » et « dénie toute implication dans cette triste affaire ».

L'avocat du conseiller de Katoto, Jonas Haddad a démenti : « Dans cette émission, l’animateur Hervé Mathoux et M. Carayon ont évoqué une supposée piste menant à l’agent de Katoto et au mari de Diani ». Il a rectifié par la suite, « Tout d’abord, mon client n’est pas l’agent de Katoto mais l’un de ses conseillers. De plus, il n’est pas le 'mari de Diani' mais son compagnon » dans un communiqué que le Parisien a pu se procurer.