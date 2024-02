AC Milan : Zlatan Ibrahimovic a (encore) conquis tout le monde !

« RedBird Capital Partners (" RedBird ") a annoncé aujourd’hui la nomination de Zlatan Ibrahimović (" Ibra ") en tant qu’Operating Partner pour son portefeuille d’investissements dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. À ce titre, il sera également conseiller principal auprès de l’actionnariat et de la direction de l’AC Milan. » Le 11 décembre dernier, RedBird officialisait le retour de Zlatan Ibrahimovic dans le giron milanais. Dans un moment délicat pour l’équipe dirigée par Stefano Pioli, à tel point que le poste de ce dernier apparaissait menacé.

La première mission d’Ibrahimovic aura été de conforter son ancien entraîneur, auprès de Gerry Cardinale, le grand patron, et de restaurer son autorité auprès du groupe. En démentant les rumeurs d’un changement d’entraîneur et en assurant sa confiance à Pioli, Ibra a eu un premier impact sur le groupe professionnel. Il a vite ajouté à cela son influence auprès de ses anciens coéquipiers. Très présent au centre d’entraînement, il a su trouver sa place, celle d’un intermédiaire entre le propriétaire et Pioli, tout en s’investissant émotionnellement avec les joueurs.

Ibrahimovic touche à tout

Rafael Leão et Olivier Giroud ont dit le bien apporté par le Suédois de 42 ans. Et cela fonctionne visiblement puisque l’équipe milanaise s’est bien redressée, malgré une élimination en Coupe d’Italie contre l’Atalanta. Si elle reste à 8 points du leader intériste, elle n’est pas si loin de la Juventus (4 points). Exemple à suivre pour ses anciens partenaires, Ibra promène son charisme au centre d’entraînement, sans que cela ne nuise à quiconque.

La Gazzetta dello Sport explique ce mercredi que la direction est heureuse de ses premiers pas dans ce nouveau rôle hybride. Hybride car le Suédois s’implique également dans les opérations commerciales, dans le marketing, ou encore auprès des équipes jeunes. Un rôle transversal donc pour Ibrahimovic, qui va pouvoir toucher à tout avant de probablement se fixer un nouvel objectif personnel. Quelle voie choisira-t-il ? Directeur sportif, dirigeant, président de club ou entraîneur ?