PSG : la sale soirée de Sergio Ramos

Rêvons plus grand. L'été dernier, le Paris Saint-Germain pensait avoir réalisé le meilleur mercato de son histoire avec les arrivées de Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Concernant ce dernier, force est de constater qu'il a tout du flop pour le moment. Après plusieurs années de bons et loyaux services sous le maillot du Real Madrid, le défenseur central est arrivé libre dans la capitale française.

La nouvelle cible des supporters du PSG

Une opportunité que les dirigeants franciliens ont voulu saisir afin que l'Espagnol amène son expérience du très haut niveau, notamment en Ligue des Champions, et sa force de caractère à une équipe qui en manque parfois. Mais Sergio Ramos n'a pas vraiment pu apporter tout cela. Depuis son arrivée à Paris, le footballeur âgé de 36 ans a passé plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Il a ainsi disputé 6 rencontres toutes compétitions confondues. Cinq en Ligue 1 et une en Coupe de France.

Le tout pour un temps de jeu de 350 minutes et un salaire mensuel de 791 600 euros. Ce qui fait cher la minute de jeu même pour le PSG. Les dirigeants ont malgré tout pu le voir un peu en action hier soir lors de la victoire 5 à 1 face à Lorient. De retour après plus de deux mois d'absence, Sergio Ramos est entré à la 72e minute. Et l'Espagnol a reçu un traitement particulier de la part de son public. Comme Neymar ou Messi face à Bordeaux, il a été hué et conspué à chaque prise de balle par une partie du public.

Un avenir en question

Un public qui en a ras le bol de ses absences à répétition. Une attitude qui a surpris puisque Sergio Ramos n'a pas participé au match et à l'élimination face au Real Madrid. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a volé à son secours. «Les sifflets pour Sergio Ramos ? Nous sommes tous touchés, je pense que c'est la frustration des fans pour le résultat en C1, je ne pense pas que ce soit dirigé contre lui. C'est un grand champion, il mérite le respect comme tous les joueurs du PSG».

Visiblement pas touché, le joueur s'est contenté de poster un message sur les réseaux sociaux. «Heureux pour les trois points et de mon retour avec l'équipe». Il espère poursuivre sur sa lancée et participer aux huit derniers matches de la saison parisienne. Ensuite, il sera temps de se poser et de réfléchir à son avenir. Alors que son cas est à l'étude chez les dirigeants du PSG, le défenseur sous contrat jusqu'en 2023 ne compte pas partir cet été à rappeler El Chiringuito hier soir. Le PSG comme ses supporters sont prévenus !