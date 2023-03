LOSC-OL : l’énorme frustration de Timothy Weah

Comme une défaite. Ce vendredi, le LOSC Lille a laissé échapper deux points qu’il semblait tenir face à l’OL (3-3) au terme d’un choc qui a fini par tenir toutes ses promesses. Si Timothy Weah a voulu positiver dans son discours au coup de sifflet final, l’ancien du PSG n’avait pas la mine des bons jours au micro de Prime Video.

« C’est dommage, je pense qu’on a bien joué dans le jeu, prendre les trois buts comme ça, c’est difficile. On avance, on n’a pas perdu. Les attaquants ont fait le boulot. Le retour lyonnais ? C’est le jeu. On voulait vraiment gagner. Il y a des choses à régler. »

