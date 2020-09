Mercato : les trois cibles finales du FC Barcelone

Le FC Barcelone a pris du retard. Contrairement à son voisin merengue, le club catalan a du mal à se séparer de ses indésirables. Après avoir réussi à mettre Ivan Rakitic à la porte, ça continue de traîner pour Arturo Vidal et pour Luis Suarez. Le premier devrait tout de même bientôt s'engager avec l'Inter, mais pour le goleador uruguayen, c'est toujours flou. Pour Samuel Umtiti, il n'y a tout simplement aucune nouvelle. D'autres joueurs, comme Nelson Semedo, pourraient cependant servir à remplir les caisses en cas de vente.

Le média catalan Mundo Deportivo explique que Jorge Mendes devrait avoir un rôle clé dans le mercato du Barça, puisque s'il venait à réussir à placer son client en Premier League, le Barça aurait des fonds pour recruter. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Le média évoque le nom de Wolverhampton comme possible destination pour l'ancien de Benfica. Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone sait définitivement qui enrôler en cas de vente de Semedo.

Le Barça aura enfin l'argent pour Depay

Le premier nom n'est autre que Sergiño Dest, le latéral de l'Ajax, dont le nom est déjà souvent sorti dans la presse. Il est considéré comme une sacrée option sur le moyen et long terme, et certains médias ibériques évoquaient un possible prêt avec option d'achat ces derniers jours. C'est lui qui remplacerait numériquement Semedo. Une possible vente du Portugais permettrait aussi d'enrôler Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City aussi âgé de 19 ans. Aux dernières nouvelles, les Barcelonais ne proposaient pas plus de 10 millions d'euros + divers bonus pour le joueur formé à La Masia dont le contrat expire dans un an.

Les Citizens réclamaient eux un peu plus de 20 millions d'euros. Une vente pourrait donc clairement aider à atteindre ce total. Enfin, le troisième et dernier nom n'est autre que celui de Memphis Depay, l'attaquant lyonnais. « Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre », confiait récemment Jean-Michel Aulas. Peut-être qu'en vendant Semedo, le Barça pourra passer à l'attaque...