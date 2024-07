OL : Pierre Sage explique ce que va apporter Georges Mikautadze

Pierre Sage s’est exprimé dans un long entretien accordé au journal Le Progrès. Parmi les sujets abordés, l’arrivée de Georges Milkautadze et ce qu’il va apporter au groupe lyonnais. «On a plus de solutions. C’est positif. Avec Georges on a échangé sur le système que l’on utilisait avec un seul attaquant et deux excentrés. Et je lui ai dit que c’était une solution en plus», a expliqué le coach rhodanien.

Capable de joueur aussi bien dans l’axe, sur le côté ou derrière l’attaquant, le Géorgien offre un panel de solutions incroyables pour l’entraîneur de 45 ans, qui se voit bien expérimenter plusieurs systèmes pour la saison à venir. «Plus nous avons des solutions, plus nous avons des possibilités, plus l’équipe, si c’est construit de manière collective, aura un bon rendement. Je pense que nous pouvons utiliser tous les systèmes». Arraché au nez et à la barbe de l’AS Monaco, Mikautadze, auteur d’un superbe Euro, pourrait donc être le couteau suisse de Pierre Sage, la saison prochaine.