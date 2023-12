Vidéo : la superbe inspiration de Bernardo Silva

Manchester City s’est fait un peu peur durant une mi-temps ce soir lors de son déplacement à Everton. Mené au score à la pause, le champion en titre a su rectifier le tir pour finalement s’imposer 3-1, grâce notamment à un dernier but signé Bernardo Silva en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Le Portugais a eu une belle inspiration suite à un dégagement de Pickford ralenti par Julian Alvarez. Plus prompt à récupérer le ballon, le Portugais est parvenu à marquer à l’angle dans la surface dans le but vide, malgré le pressing du défenseur et le retour du portier des Toffees.