Liverpool : Diogo Jota, l'autre homme en forme des Reds

Diogo Jota a encore étonné. Déjà auteur de cinq buts depuis le début de la saison en Premier League, l'international portugais a réalisé une magnifique performance à Anfield Road, contre Southampton (4-0), et s'est offert un doublé en seulement quelques minutes. En grande forme depuis le début de la saison, il est le deuxième meilleur buteur du Championnat anglais, avec sept buts inscrits et une passe décisive délivrée, derrière son coéquipier Mohamed Salah (11 buts et 8 passes décisives). Doté d'une belle pointe de vitesse qui lui permet d'être un avant-centre polyvalent, un jeu collectif précis, et un bon jeu de tête, le joueur de 24 ans est un élément complet et désireux de renverser la hiérarchie à Liverpool.

Arrivé en septembre 2020 après des débuts distingués en Premier League, du côté de Wolverhampton (2017-2020), l'international portugais s'était engagé pour cinq saisons, contre un montant d'environ 43 millions d'euros. Débarqué pour faire souffler l'effectif de Jürgen Klopp et mettre de la pression sur le trio d'attaque Salah-Firmino-Mané, Diogo Jota réalisait un bon début de saison en inscrivant notamment son premier triplé pour les Reds, face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Mais en raison d'une blessure à un genou survenu en décembre 2020, Jota a été absent pendant 21 rencontres la saison dernière et a été logiquement freiné dans sa progression.

Un concurrent direct de Roberto Firmino... et Sadio Mané

Mais après ses pépins physiques un Euro 2020 compliqué avec sa sélection cet été, le joueur formé à Paços de Ferreira revient en forme depuis le début de la saison et se révèle être une option de taille pour le technicien allemand. «C'est un joueur exceptionnel, parfait pour notre style de jeu, expliquait son manager avant le match aller contre Porto (5-1). Il fait preuve de beaucoup d'intensité, il est bon techniquement, très rapide, bon dans les airs mais aussi à l'aise des deux pieds.» Car le Portugais semble avoir pris du galon aux yeux du technicien allemand, qui l'a aligné à 10 reprises en Premier League et l'a fait passer devant Roberto Firmino dans la hiérarchie.

Capable d'évoluer dans un rôle d'ailier, comme il le faisait avec les Wolves, Diogo Jota peut prendre également la place de Sadio Mané, notamment lors de l'humiliation de Manchester United, à Old Trafford (5-0), où il avait inscrit un but et délivré une passe décisive. Seul Mohamed Salah, exceptionnel depuis la reprise de la saison, n'est pas concerné par la concurrence du Portugais. Également utilisé en Ligue des Champions, il inscrit le but de la victoire contre l'Atlético Madrid (2-0), ex-club du buteur de Liverpool (2016-2018), où il n'aura jamais eu la chance d'évoluer avec le groupe professionnel avant de partir à Porto, en prêt.

Malgré une première année en demi-teinte, Diogo Jota entre dans une nouvelle dimension depuis plusieurs semaines et devient, outre Mohamed Salah, le joueur d'attaque sur lequel l'ancien manager du Borussia Dortmund peut s'appuyer. «Son absence serait très préjudiciable pour nous», indiquait d'ailleurs Jürgen Klopp après la sortie sur blessure de Jota contre Arsenal (4-0), en fin de match. De quoi confirmer que le natif de Porto figure parmi ses premiers choix...

