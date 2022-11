CdM, Portugal : la vérité sur l'affaire Cristiano Ronaldo - João Cancelo

La suite après cette publicité

Après la diffusion d'une vidéo laissant à penser qu'une ambiance délétère semblait s'installer entre les Mancuniens de la sélection portugaise, c'est désormais au tour de João Cancelo d'être lié à Cristiano Ronaldo dans ce que plusieurs personnes ont lu comme un différend.

Sur une image devenue virale, on y voit le joueur de Manchester City repousser les mains de Cristiano Ronaldo de sa personne, signe que certains ont interprété comme une inconsidération du latéral cityzen pour son capitaine. Marca explique cependant que le geste de colère du latéral serait en fait dû à un geste de João Felix, quelques secondes plus tôt. Une frustration qui serait donc sortie aux dépends de l'ancien du Real Madrid sans que celui-ci n'en soit la cause.