Dossier Mbappé : le PSG envisage de se plaindre à la FIFA

La suite après cette publicité

Le PSG ne veut pas perdre la face dans le dossier Kylian Mbappé. C’est la hantise des dirigeants, et cela explique leur attitude plutôt belliqueuse dans ce dossier. Et si l’attaquant en fait les frais, il ne sera pas le seul. Le Real Madrid peut craindre aussi un retour de bâton, s’il parvient à boucler la signature de l’international français libre en 2024.

Car le PSG en est persuadé, Mbappé et le Real Madrid ont déjà bouclé un accord pour une signature l’été prochain. Selon nos informations, c’est bel et bien le cas. Or, selon les règles du marché des transferts, un joueur en fin de contrat peut commencer les négociations avec son futur nouveau club au 1er janvier, pas avant. Ou alors avec l’accord du club propriétaire. Une règle théorique rarement respectée, mais une règle malgré tout.

À lire

Paris Saint-Germain-Inter Milan : les compositions officielles

Plainte à la FIFA, et respect du fair-play financier

Et justement, le PSG envisage de s’appuyer là-dessus pour dénoncer le Real Madrid auprès de la FIFA. Une action qui porte là aussi rarement ses fruits. Le Daily Telegraph et le journal espagnol Sport expliquent en tout cas que le club francilien y pense. Peut-être une mesure dissuasive pour aussi pousser le Real Madrid à agir dès ce mercato.

La suite après cette publicité

Mais le Telegraph explique que si le Real Madrid venait à débourser une forte somme sur Kylian Mbappé, alors c’est le FC Barcelone qui viendrait dénoncer la Casa Blanca, cette fois sur le volet du fair-play financier. Cerné de partout, le club merengue…