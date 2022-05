LdC : l’UEFA explique pourquoi le but de Karim Benzema a été refusé

Pour le journal Marca, des membres de l’UEFA ont expliqué pourquoi le but de l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema inscrit samedi face à Liverpool en finale de la Ligue des Champions (0-1) a été refusé pour hors-jeu. Selon les sources du journal espagnol, l’intentionnalité de la passe en retrait du milieu des Reds Fabinho n’a pas été retenue sur cette action, ce qui a fait que le buteur du Real était dans une position illicite.

« Le VAR et M.Turpin ont estimé que Fabinho s'était jeté pour défendre le ballon de Valverde mais sans l'intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde. C'est la nuance clé. On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n'annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n'y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l'action de "hors-jeu" commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant », détaille Marca ce mardi.