Rennes-Lille : les compositions probables

Gros choc de haut de tableau cette après-midi en Ligue 1. Sous les coups de 17h (à suivre en direct sur notre site), le Stade Rennais reçoit au Roazhon Park, Lille, actuel 2e du championnat et toujours en course pour le titre de champion de France en mai prochain. Pour les Nordistes, l'objectif est de rester au contact du PSG, facile vainqueur de Montpellier vendredi soir (4-0). Pour les Bretons, l'objectif est de recoller à Monaco et aux 4 premières places tout en creusant l'écart sur l'OM.

Pour cela, Julien Stephan devrait aligner un 4-2-3-1, selon Ouest-France avec Martin Terrier en pointe. Serhou Guirassy est en effet blessé tout comme Flavien Tait. Benjamin Bourigeaud est suspendu. Du côté de Christophe Galtier, c'est un 4-4-2 qui devrait être proposé, sans Burak Yilmaz, blessé. C'est Jonathan Ikoné et Jonathan David qui formeront le duo d'attaque lillois pour tenter d'aller chercher une 13e victoire cette saison en Ligue 1.