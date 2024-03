OM - PSG : les compositions officielles

Soir de Classique au Vélodrome ! La Ligue 1 voit sa 27e journée se conclure en beauté avec Marseille qui accueille le PSG à 20h45. Au retour de la trêve hivernale, les Olympiens se présentent diminués par plusieurs blessures, notamment dans le secteur défensif. Pour Paris, qui aborde un mois d’avril crucial avec la Coupe de France et les quarts de C1, l’occasion est belle de faire passer un message à la concurrence.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, l’OM aligne Garcia et Merlin autour de sa charnière Mbemba-Balerdi. Veretout et Kondogbia, brassard au bras, seront devant la défense. Harit et Henrique animeront les couloirs, avec Ndiaye derrière Aubameyang. Côté PSG, Mbappé est évidemment titulaire, avec Kolo Muani et Dembélé en attaque. Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz forment le milieu de terrain, Hakimi et Lucas Hernandez seront latéraux autour de Danilo et Beraldo.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

OM : Lopez - Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia (cap.) - Harit, Ndiaye, Henrique - Aubameyang

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Lucas Hernandez - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (cap.)

La suite après cette publicité

Pour ce Classico, Parions Sport en Ligne vous offre exceptionnellement un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM peut vous rapporter 292€ et la victoire du PSG peut, elle, vous rapporter 180€.