Allemagne : l'avenir de Joachim Löw sera décidé aujourd'hui

Nommé sélectionneur de l'Allemagne juste après la Coupe du monde 2006, Joachim Löw (60 ans) a un des mandats les plus longs du football international. Finaliste de l'Euro 2008 et vainqueur de la Coupe du monde 2014, il est cependant particulièrement tancé depuis 2018 et l'élimination en phase de poules de la Coupe du monde. En novembre lors de la dernière trêve, il avait perdu 6-0 avec l'Allemagne contre l'Espagne en Ligue des Nations et sa position est donc inconfortable.

Devant initialement se décider le 4 décembre, finalement son avenir sera débattu aujourd'hui comme l'explique Bild. Le média allemand fait donc état d'une réunion entre Joachim Löw, le directeur technique de la DFB Oliver Bierhoff, le président de la DFB Fritz Keller, les vice-présidents de la DFB Peter Peters et Rainer Koch ainsi que le trésorier Dr. Stephan Osnabrugge. Sous contrat jusqu'en 2022, Joachim Löw va mettre en jeu son statut de sélectionneur.