OM-PSG : Mattéo Guendouzi lance le Classique

Le match est lancé. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a retrouvé de la confiance en écrasant le FC Lorient (4-1) en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont offert un beau spectacle à leurs supporters dans une soirée hommage à Bernard Tapie. Satisfaits à l'issue de cette rencontre, à l'image de William Saliba, les Olympiens sont néanmoins déjà tournés vers le Classique tant attendu face au Paris Saint-Germain, dimanche prochain au stade Vélodrome et ce alors que l'OM affronte la Lazio à Rome jeudi en C3.

Interrogé à l'issue de la rencontre par Prime Video, Mattéo Guendouzi, buteur contre les Merlus et auteur d'un match plein, a affiché toute sa confiance au regard du match contre Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé & co. « Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j'y ai joué très jeune donc j'y accorde moins d'importance qu'un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points. » Un discours très optimiste qui ouvre déjà les hostilités entre les deux rivaux.