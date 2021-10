OM : le match ahurissant de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Les temps qui courent ont une saveur particulière pour Mattéo Guendouzi. Après avoir été de nouveau sélectionné avec l'équipe de France, le milieu de terrain, prêté par Arsenal, retrouvait le club qui l'a vu éclore au haut niveau : le FC Lorient. Dans une semaine, c'est un autre club qu'il connaît très bien qui se présentera à l'Orange Vélodrome : le Paris SG.

Une bien belle semaine donc pour le natif de la capitale française. Il avait sûrement à coeur de briller dès ce dimanche soir, contre les Merlus, pour bien entamer ce moment charnière qui verra aussi la Lazio affronter l'OM en Ligue Europa, ce jeudi, à Rome. Et ce qu'on peut dire, pour l'une des meilleures recrues de l'été côté OM, c'est que cela a été réussi face aux Bretons.

Pélissier félicite Guendouzi

Sur le premier but, c'est lui qui récupère le cuir sur le côté droit de l'attaque avant de centrer en retrait et de trouver Boubacar Kamara, après une belle feinte de corps de Payet, pour l'égalisation. Dans la foulée, il s'est aussi offert un joli doublé, d'une sublime tête, et d'une frappe, qui ressemblait à un centre, et qui devrait finalement être crédité comme un but contre son camp.

Au-delà du bilan comptable, il a réussi 93,4% de ses passes, cinq dribbles sur cinq tentés et remporté huit de ses dix duels disputés ce dimanche soir. Un match complètement plein en somme. Christophe Pélissier a d'ailleurs évoqué le cas de Guendouzi et de Payet : « ce sont deux joueurs qui ont fait la différence. Les équipes de haut niveau ont des joueurs de talents comme ces deux joueurs. On a essayé de réduire leur influence. Ce soir il (Guendouzi, ndlr) nous a fait mal, félicitations à lui ». Une bien belle façon de fêter son retour de sélection et donc de lancer aussi une belle semaine qui va forcément lui rappeler de bons souvenirs.