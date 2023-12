Mondial des Clubs : la FIFA ne veut pas du Barça !

La Coupe du Monde des Clubs va se faire une nouvelle beauté en 2025. Il y a deux semaines, la FIFA dévoilait justement son nouveau format, ultra-moderne, avec la participation de douze clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Si Chelsea, le Real Madrid et Manchester City sont qualifiés d’office après avoir remporté les trois dernières éditions de la Ligue des Champions, ce futur tournoi devrait vraisemblablement regrouper les meilleurs équipes du monde, à l’exception du FC Barcelone.

D’après Sport, la FIFA n’invitera pas le Barça à participer à ce Mondial des Clubs en 2025. Non seulement car l’UEFA ne dispose que de 12 places avec un maximum de deux clubs par pays, mais aussi parce que l’Atlético de Madrid possède de meilleurs résultats que le FC Barcelone ces dernières années selon leur logique de points. Les Colchoneros ont donc un avantage considérable sur leur rival et seraient en pole position pour rejoindre le Real Madrid parmi les 12 qualifiés. Pire encore, les relations entre les Blaugranas et l’UEFA seraient telles que le club catalan pourrait tout simplement être snobé par l’instance européenne. Pour être sûr de participer à cette Coupe du Monde des Clubs, le Barça n’a pas d’autres choix que de remporter la Liga. Un sacré bourbier, un de plus.