FIFA : le PSG et 11 clubs européens vont participer à une nouvelle compétition majeure !

À vouloir toujours révolutionner le football, les instances commencent à s’y perdre. Alors que le nouveau format de la Ligue des Champions de l’UEFA doit entrer en vigueur à partir de l’année prochaine, la FIFA va aussi de sa compétition et vient d’annoncer les détails de sa prochaine Coupe du monde des Clubs, le «Mundial de Clubes FIFA», qui se jouera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Néanmoins, la compétition passerait sur une fréquence moins régulière, c’est-à-dire, tous les quatre ans. Et si le format actuel se veut plutôt court avec uniquement les vainqueurs de chaque compétition continentale, il s’agit maintenant d’une tout autre histoire.

La suite après cette publicité

«Le Conseil de la FIFA s’est réuni et a pris des décisions clés concernant la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes», explique l’instance dans son communiqué. Avec pour particularité, la participation de six clubs d’Amérique du Sud, quatre clubs d’Amérique centrale, quatre clubs africains, quatre clubs asiatiques et un club d’Océanie. Les clubs qualifiés seront les trois ou quatre derniers vainqueurs de leur compétition continentale et les autres seront «sélectionnés grâce à une méthodologie de classement confirmée sur la base de critères sportifs».

À lire

PSG : le banni Kenny Nagera en met plein la vue au Luxembourg

12 clubs européens au rendez-vous

Mais il y a une spécificité pour le continent européen puisque 12 clubs seront au rendez-vous, avec la participation des quatre derniers vainqueurs de la Ligue des Champions (Chelsea, le Real Madrid, Manchester City et le vainqueur de l’édition 2024), ainsi que les huit meilleures équipes au classement UEFA, mais le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’Inter Milan, le FC Porto et Benfica sont déjà assurés d’être qualifiés pour la prochaine édition.

La suite après cette publicité

Pour le déroulement de cette compétition, cela suivra le modèle des dernières Coupe du monde de la FIFA, avec une phase de groupe composée de huit poules de quatre équipes par groupe, qui verra se qualifier les deux premières équipes de chaque groupe pour une phase à élimination directe allant des huitièmes jusqu’à la finale. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de ce nouveau Mondial des clubs, il y aura dès 2024 une coupe intercontinentale des clubs, qui reprendra le format actuel de la Coupe du monde des Clubs, et qui se déroulera tous les ans.