Un ex de l’OM et du Real Madrid défend Kylian Mbappé

Fernando Morientes ne comprend pas les critiques envers Kylian Mbappé. L’ancien attaquant du Real Madrid, également passé par l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, a pris la défense du capitaine de l’équipe de France et de son bilan madrilène. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 22 matches sous le maillot Merengue, le numéro 9 de la Casa Blanca livre un début de saison en dessous des attentes, mais loin d’être mauvais selon l’Espagnol.

«Il est à 12 buts. J’ai terminé ma première saison au Real Madrid avec 12 buts au total et j’étais le meilleur buteur de l’équipe. Si c’est ça être en méforme… Je crois que le problème de Mbappé, c’est qu’il a très mal habitué les consommateurs de football et on attend évidemment le meilleur de lui. Mais le meilleur de lui est à venir et cela arrivera, c’est sûr» a affirmé Morientes. Wait and see pour le Français donc…