Fulham : le prêt gagnant de Joachim Andersen

On l'avait quitté en manque de confiance et l'avenir complètement bouché à l'OL où il a débarqué contre 26 M€ en 2019. On le retrouve à Fulham avec le sourire. Le choix de partir en prêt sans option d'achat en Angleterre est en train de se révéler payant. Titulaire indiscutable (100% des matches démarrés en Premier League) dans une équipe de bas de tableau, le défenseur central danois fait parler ses qualités dans un championnat qui semble mieux lui convenir. Au fur et à mesure de la saison, il monte en puissance et espère bien sauver son club, avant de peut-être revenir à l'Olympique Lyonnais.

Le début de saison a pourtant été compliqué. Promus en Premier League, les Cottagers ont vécu une entame très délicate, pour ne pas dire catastrophique. Battus sur leurs quatre premiers matches, ils ont dû attendre la 7e journée pour enfin connaître le parfum de la victoire. Hasard ou pas, ce succès contre West Bromwich fut aussi le premier match disputé par Andersen. Arrivé en prêt dans les dernières heures du mercato, le joueur de 24 ans avait attendu un mois avant de fouler enfin les pelouses anglaises, la faute à une blessure à la cheville. Depuis, il n'est plus jamais sorti du onze.

Titulaire indiscutable et capitaine après 4 matches

Cela coïncide avec le retour du club londonien dans la lutte au maintien. Au mois de février, Fulham a même connu deux victoires, avant de faire tomber Liverpool en personne le 7 mars. Andersen avait été élu homme du match, avant d'être nommé parmi les joueurs du mois aux côtés de stars comme Bruno Fernandes ou Ilkay Gundogan. S'il n'a pas remporté ce titre honorifique, le Danois a récupéré le brassard de capitaine après seulement 4 matches, profitant de la longue absence de la longue blessure de Tom Cairney et de la méforme d'Aleksandar Mitrovic. Preuve de la très grande confiance que lui porte son entraîneur, Scott Parker.

«Je suis vraiment content ici. Tout a très bien commencé, puis, quelques jours avant mes débuts, je me suis blessé et j'ai dû attendre pour jouer mon premier match. J'ai travaillé très dur pour revenir et après deux semaines et demie, j'étais de retour et j'ai disputé mon premier match. Nous avons remporté notre premier match de la saison contre West Bromwich (2-0, 2 novembre) et nous avons obtenu une clean sheet, nous confiait-il en décembre dernier. Je suis à la fois très fier et reconnaissant envers le manager » de lui avoir attribué le brassard.

Rappelé avec le Danemark, en attendant l'OL ?

Évidemment, le maintien est très loin d'être assuré (18e, Fulham se trouve à deux points de Newcastle, qui compte un match en moins) mais la solidité de l'association entre Andersen et Tosin Adarabioyo en charnière peut permettre à Scott Parker d'espérer. «Ils sont vraiment solides. Dans les grandes équipes, vous trouvez toujours une grande paire. C'est essentiel et crucial. Joachim et Tosin forment une excellente association et nous offrent une unité défensive. Nous défendons beaucoup mieux en équipe. Et c'est en grande partie grâce à eux. »

Buteur pour la première fois de la saison lors de la défaite contre Leeds (2-1) vendredi dernier, Joachim Andersen pourra toujours se consoler avec une convocation en équipe nationale danoise. Apparu une seule fois avec le maillot de sa sélection en octobre 2019, il n'avait plus été appelé lors trois derniers rassemblements par Kasper Hjulmand. Une bonne nouvelle pour lui à quelques mois de l'Euro mais aussi pour son avenir personnel. Celui qui a «toujours comme plan de retourner à Lyon» pourra redevenir une option intéressante pour l'OL que ce soir sur le terrain ou pour être revendu à bon prix.