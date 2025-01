PSG, RB Leipzig : la presse allemande fait deux révélations explosives sur le dossier Xavi Simons

Hier, l’aventure parisienne de Xavi Simons a officiellement pris fin. Après avoir disputé seulement onze matchs avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, le milieu hollandais de 21 ans a été définitivement transféré au RB Leipzig. Un transfert annoncé comme très profitable au club de la capitale puisque la presse allemande annonçait que Leipzig payait un fixe de 50 M€ plus 30 M€ de bonus. En cédant Simons pour 80 M€, Paris réalisait l’une des plus grosses ventes de son histoire, car la presse indiquait que ces bonus étaient facilement atteignables.

La suite après cette publicité

30 M€ de bonus finalement difficiles à atteindre pour Paris ?

De son côté, le RBL s’est offert la recrue la plus chère de son histoire (devant les 40 M€ déboursés pour Loïs Openda), et Marcel Schäfer, membre du conseil d’administration chargé du sport, expliquait la satisfaction du club allemand. « Nous travaillons depuis longtemps à la concrétisation de ce transfert, qui est un grand transfert tant sur le plan sportif que financier. Ces derniers jours, une porte s’est soudainement ouverte et nous avons pu saisir cette opportunité. L’opération est conforme à nos lignes directrices en matière de budget et de transferts. Nous sommes heureux de savoir que Xavi est désormais notre joueur et que nous avons tous les atouts en main. Xavi a fait de grands progrès dans notre club et a montré que le RB Leipzig est un endroit idéal pour les jeunes footballeurs talentueux. Notre objectif commun est maintenant d’atteindre nos buts dans la deuxième moitié de la saison. »

Quant au principal intéressé, qui compte 15 buts et 19 passes décisives en 60 matches depuis son arrivée à Leipzig en 2023, il s’est dit lui aussi satisfait de pouvoir se concentrer désormais à 100% sur son nouveau club. « J’ai toujours dit que je me sentais très bien à Leipzig et que j’étais honoré de l’estime que le club me portait. Au cours des semaines et des mois à venir, je vais pouvoir poursuivre librement nos objectifs communs : se qualifier pour la septième fois consécutive pour la Ligue des champions et atteindre la finale du DFB-Pokal à Berlin - ce sont les seules choses qui comptent pour l’instant ! » Mais ce vendredi, Sky Allemagne a fait deux révélations sur ce dossier.

La suite après cette publicité

Leipzig pourrait vendre Simons dès cet été !

La première, c’est que le PSG ne serait finalement pas si certain que ça de toucher les 80 M€ potentiels de cette vente. Si le club de la capitale ne doit plus verser un sou au PSV (l’accord de pourcentage sur la revente est devenu caduc en 2025), le média allemand assure qu’il est « presque impossible » que les 30 M€ de bonus soient versés. «Théoriquement, 80 millions d’euros sont possibles, mais dans la pratique, c’est très irréaliste », écrit Sky, qui ajoute que cette annonce clinquante a quand même permis aux deux clubs de sortir gagnants. Paris s’offre un transfert sensation à 80 M€, tandis que le RBL a pu conclure un de ses dossiers phares pour 50 M€. Enfin, la deuxième révélation croustillante du média germanique concerne l’avenir à court terme de Simons.

En effet, Sky explique qu’un détail n’est pas passé inaperçu outre-Rhin : Xavi Simons n’a signé « qu’un » bail de deux ans et demi. Une durée de contrat courte pour un tel investissement. Mais si Xavi Simons n’a signé avec Leipzig que jusqu’en 2027, c’est parce qu’il y a anguille sous roche. En clair, les quatre prochains mois seront cruciaux pour l’avenir du joueur. Si la situation sportive de Leipzig (5e du classement) s’améliore, une prolongation pourrait déjà être envisagée. En revanche, si le club allemand ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions en finissant dans le top 4 de Bundesliga, Leipzig n’exclut pas de vendre Simons, pour faire face au gros manque à gagner.