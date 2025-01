PSG : Xavi Simons définitivement transféré au RB Leipzig

En 2023, le Paris Saint-Germain n’avait pas hésité à payer les 4 M€ de la clause de rachat insérée dans le contrat liant Xavi Simons au PSV. À l’époque, le jeune Batave s’était complètement relancé en Eredivisie en inscrivant 22 buts et en délivrant 12 passes décisives en 48 rencontres. Paris avait donc sauté sur l’occasion, bien conscient que Simons pouvait lui apporter deux choses : un apport sur le plan sportif, en cas de confirmation, ou une belle rentrée d’argent en cas de revente.

Les Rouge et Bleu ont eu le nez creux puisque c’est la deuxième option qui s’est vérifiée. Après son passage réussi en Hollande, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone a confirmé les espoirs placés en lui en Allemagne. Auteur de 10 et 15 passes décisives en 43 matches, lors de sa première saison au RBL, Simons avait convaincu Leipzig de le conserver. Les Allemands avaient alors tenté de le recruter l’été dernier, avant qu’un nouveau prêt ne soit décidé.

Simons, la deuxième plus grosse vente de l’histoire du PSG

Six mois plus tard, l’équipe de Loïs Openda a finalement atteint son objectif : le PSG a officiellement vendu Xavi Simons. « Le RB Leipzig a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Xavi Simons. Le joueur offensif de 21 ans a été prêté aux Red Bulls à l’été 2023, qui a été prolongé d’un an en août 2024. Cette semaine, les parties se sont mises d’accord sur un transfert pour le Néerlandais. Son contrat court jusqu’en 2027. En 60 matchs de compétition pour le RB Leipzig jusqu’à présent, le joueur national a marqué 15 buts et fourni 19 passes décisives . », peut-on lire sur le site officiel du club allemand.

Cette vente a forcément été accélérée suite aux besoins du PSG de se séparer d’un de ses éléments pour permettre, par exemple, à Milan Skriniar de filer à Fenerbahçe. Sur le plan comptable aussi, Paris réalise également un gros coup. En se séparant de Simons pour 80 M€ (bonus facilement atteignables compris), le PSG signe tout simplement la deuxième plus grosse vente de son histoire derrière le transfert de Neymar à Al-Hilal (90 M€). Un joli coup quand on sait que Simons n’a joué que 11 matches avec l’équipe première du PSG. Enfin, le RB Leipzig n’est pas en reste puisque le Néerlandais devient la recrue la plus chère de l’histoire du club allemand, dépassant les 40 M investis sur Openda en 2023.