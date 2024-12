OM : Geronimo Rulli s’enflamme pour Mason Greenwood

Recruté par l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato, Geronimo Rulli a parfaitement su trouver ses marques dans la cité phocéenne. Très heureux, le portier argentin s’est livré lors d’un entretien accordé à RMC Sport. L’occasion d’évoquer son intégration, sa carrière ou encore sa relation avec un certain Mason Greenwood.

«La plus grosse frappe (de l’équipe, ndlr), je ne sais pas. Mais la plus impressionnante, c’est celle de Mason (Greenwood), sans aucun doute. J’adore son jeu, il est différent, c’est le genre de joueur de plus en plus rare dans le football d’aujourd’hui. On doit être heureux et ravi de l’avoir parmi nous. D’ailleurs, chaque veille de match, on s’exerce aux penaltys. Ça va… je garde un bon niveau et un bon taux de réussite (rires)! L’autre fois, je me suis testé face à Mason, Léo, Valentin, Elye (Wahi), Jonathan (Rowe)… J’ai sorti quelques arrêts.» Greenwood appréciera.

