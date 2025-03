PSG : Gianluigi Donnarumma avait préparé son coup

Critiqué après le match aller, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a sorti le grand jeu hier soir lors du 1/8e de finale retour de C1 face à Liverpool. L’Italien a été solide durant la rencontre avant de briller lors de la séance de tirs au but décisive, avec notamment deux tentatives repoussées. Héros de la soirée, "Gigio" a savouré, lui qui a avoué qu’il avait préparé son coup pour les tirs au but.

«Pourquoi j’ai couru au vestiaire avant les tirs au but ? Pour faire pipi (rires). Non en vrai, j’avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens. Les critiques ? Je suis content de répondre à des pseudo journalistes qui parlent sans savoir ce qu’est le métier de gardien. À l’aller, on subit un tir cadré et un but. Ils pensent que c’était de ma faute. Mais peu importe, je travaille toujours et je continue de sourire», a-t-il avoué au micro de Sky Italia. Et on peut dire qu’il a parfaitement réussi son coup.