Barça : Xavi démonte les rumeurs sur son avenir

Après une lourde défaite 5-3 concédée à domicile face à Villarreal fin janvier dernier, Xavi officialisait son futur départ du FC Barcelone. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle». Une annonce qui a surpris, surtout que depuis, le Barça va mieux. À tel point que des rumeurs espagnoles expliquaient que le technicien catalan pourrait revenir sur sa décision.

Mais cela demanderait beaucoup de conditions, d’autant plus que le FC Barcelone a déjà commencé à lui chercher un successeur. En conférence de presse avant un déplacement à Bilbao, Xavi Hernandez a été clair sur son avenir : «À ce jour, rien n’a changé, il n’y a pas de problème. Pas de changement, j’avance pas à pas et on pense à Bilbao».