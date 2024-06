France-Pologne : l’analyse forte de Philippe Diallo

Même si l’essentiel est là, à savoir la qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro, la France n’a pas réalisé une superbe phase de poules. Les Bleus ont terminé deuxièmes, et n’ont toujours pas marqué dans le jeu. Philippe Diallo a tenu à livrer son analyse après le match à l’antenne de RMC Sport.

« Je retiens le fait qu’on soit qualifiés, c’était le premier objectif. On n’est pas tout à fait à la place qu’on pensait avoir, on pensait pouvoir terminer en tête. Mais c’est un groupe très relevé, on voit que c’est l’outsider autrichien qui termine en tête. Nous, on bascule dans une partie de tableau qui a priori semble plus relevée. Mais il faut jouer les matchs, on voit que toutes les équipes sont compétitives et bien préparées », a lancé le dirigeant. Pas de catastrophisme donc.