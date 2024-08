PL : Brighton punit Manchester United sur le gong

Manchester United peut nourrir des regrets. Tombeurs de Fulham la semaine dernière (1-0), les Red Devils n’ont cette fois pas été en mesure de repartir avec les trois points face à Brighton, ni même avec le point du nul, longtemps espéré (2-1). Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui auront manqué, en attestent les deux buts refusés pour hors-jeu à Rashford (34e), mais surtout à Zirkzee (70e), coupable de l’annulation d’un but tout fait par Alejandro Garnacho.

Si Welbeck avait ouvert le score pour Brighton en première période face à son ancien club (32e, 1-0), son 100e but en carrière, Amad Diallo avait bien refroidi l’AMEX Stadium en égalisant à l’heure de jeu (60e, 1-1). A mesure que les minutes s’égrenaient, on pensait alors qu’un match nul se dessinait… Jusqu’à ce que Joao Pedro, bien servi par l’excellent Adingra au second poteau, ne place un coup de tête dévastateur à la 95e minute (2-1). Un but qui permet aux Seagulls d’enregistrer une deuxième victoire en autant de rencontres. Les hommes d’Erik ten Hag, eux, totalisent trois points après deux journées de championnat.