Bordeaux : départ imminent pour Jean-Louis Gasset

Officiellement intronisé en tant que propriétaire des Girondins de Bordeaux ce vendredi, Gérard Lopez (42 ans) n'avait pas souhaité en dire plus quant à l'avenir de Jean-Louis Gasset, annoncé sur le départ. Arrivé sur le banc du club au scapulaire en août 2020 et sous contrat avec le FCGB jusqu'en juin 2022, le technicien de 67 ans devrait cependant bel et bien quitter le banc des Girondins cet été à en croire les informations de Sud Ouest.

Après un match nul ce samedi contre Lorient (1-1) lors de la préparation estivale, l'ancien coach de l'ASSE a très certainement connu sa dernière rencontre sur le banc du FCGB. Toujours selon le quotidien, le nouveau patron bordelais aurait privilégié un changement d'entraineur et « c’est désormais seulement une question de formalisation et de finalisation des discussions » avec le prochain coach. Reste à savoir qui sera le successeur annoncé à la tête de l'effectif des Girondins. Si plusieurs noms ont été cités ces dernières heures, Vladimir Petkovic - le sélectionneur de la Suisse - semble disposer d'une longueur d'avance, même s'il devra avant toute chose se libérer de son contrat actuel avec la Nati.