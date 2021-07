Bordeaux : Lopez ne sait pas pour Gasset

Jean-Louis Gasset sera-t-il toujours l'entraîneur des Girondins de Bordeaux au coup d'envoi de la saison 2021-2022 de Ligue 1 ? Rien n'est moins sûr. Le technicien de 67 ans, arrivé sur le banc du club au scapulaire en août 2020 et sous contrat avec le FCGB jusqu'en juin 2022, pourrait en effet quitter le banc des Girondins cet été. Le nouveau propriétaire bordelais, Gérard Lopez, a en tout cas expliqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'ancien coach de l'ASSE.

« C'est quelqu'un, et il le sait, que j'apprécie beaucoup. On a aussi pas mal d'amis en commun, ça facilite les discussions. La décision n'est pas prise. Sur la liste qui est sortie, un n'est pas dans nos idées. Ici, on n'a pas encore pris la décision. J'ai eu une entrevue avec le coach, qui s'est bien passée. La décision, elle viendra dans les jours qui viennent. Une fois qu'elle sera prise, elle sera communiquée que ce soit la continuité ou pas », a déclaré ce vendredi le nouveau patron des Girondins devant les médias.