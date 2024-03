La mère de Kylian Mbappé taclée dans le procès Chabane

Condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle, l’ancien président d’Angers, Saïd Chabane est au cœur d’un nouveau procès, cette fois pour prise « d’exercice illégal du métier d’agent » et de « blanchiment en bande organisée ». À cette occasion, son avocat, maître Bernard Benaiem, s’est fait remarquer… en citant la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari.

« L’application rigide, orthodoxe du Code du sport ne peut s’appliquer que pour certains : ceux qui sont les prévenus aujourd’hui, qui se présentent de façon abusive, avec leurs réalités de langage, et ceux qui sont intouchables comme la maman de Mbappé. Est-elle agent référencée à la FFF ? Non. Et ça ne pose de problème à personne. Elle est pourtant partout avec son joueur », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Ouest France.