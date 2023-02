Serie B : les champions du monde 2006 cartonnent dans l’antichambre italienne

La suite après cette publicité

Vittorio Pozzo, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, Fabio Capello ou encore Carlo Ancelotti. La liste des entraîneurs italiens qui ont marqué l’Histoire du football - soit pour leur révolution tactique, soit pour leur palmarès bien fourni - est longue, très longue. Les académies et autres écoles présentes au Centre Coverciano - surnommé Università del Calcio (l’Université de Football, ndlr.) dans un quartier de Florence, sont aujourd’hui encore considérées comme l’une des meilleures et plus complètes formations pour devenir entraîneur de football, avec notamment une bibliothèque où sont réunis plus de 3500 textes parmi lesquels des livres, des articles, des essais et des thèses, couvrant tous les aspects du sport et du football en particulier.

Cette tradition italienne continue son développement avec l’arrivée de nouveaux entraîneurs qui sont pour la plupart d’anciennes gloires de la Nazionale. En 2006, la Squadra Azzurra battait l’Equipe de France aux tirs au but au cours d’une finale légendaire de la Coupe du Monde en Allemagne. Dans cette liste de champions du monde, on retrouve Andrea Pirlo, entraîneur au Fatih Karagümrük en Turquie, Gennaro Gattuso, récemment limogé par Valence en Espagne mais quatre d’entre eux peaufinent leur apprentissage sur les bancs de Serie B, la deuxième division italienne.

Une bataille en haut du tableau

Si tout ne s’est pas passé comme prévu pour Fabio Cannavaro, renvoyé par la direction de Benevento (19ème) la semaine dernière, quatre autres champions du monde inscrivent leur nom dans des projets plus cohérents et solides que celui des Stregoni que le ballon d’Or 2006 n’a guère pu diriger après une arrivée tardive fin septembre. En haut du tableau, Frosinone (1er) devrait retrouver l’élite italienne, quatre ans après sa relégation, grâce à une gestion parfaite de Fabio Grosso. Une méthode bien connue chez les Leoni puisqu’Alessandro Nesta, aussi champion du monde en Allemagne, avait déjà essayé, avec un succès plus relatif, de guider le club de la banlieue romaine jusqu’en 2021.

Dans la bataille pour la montée, l’actuel dauphin se nomme le Genoa, relégué l’année dernière dans l’antichambre du pays. Auteurs d’un début de saison jugée décevante, les Grifoni se sont séparés de l’entraîneur allemand Alexander Blessin pour promouvoir Alberto Gilardino, alors coach chez les jeunes de la Primavera du Genoa. Depuis son ascension, l’ancien buteur de Parme et de l’AC Milan a remporté cinq de ses sept premiers matchs, propulsant l’équipe génoise, toujours invaincue sous sa houlette, à la 2ème place du classement.

Et derrière Grosso et Gilardino, un troisième champion du monde pousse pour faire monter la Reggina (3ème) dans l’élite italienne et ce n’est autre que Filippo Inzaghi, l’ancien attaquant de l’AC Milan et il n’a pas caché son envie de perpétrer cette tradition tactique italienne : «L’amour du football y est pour quelque chose. Je pensais déjà alors que cette génération de la Coupe du Monde et de Milan d’Athènes pourrait rester dans le football, car ces triomphes se sont construits avec le groupe, dans le respect des règles, grâce à la volonté de toujours s’entraîner au maximum. Nous avions tous ça à l’intérieur. Et c’est bien de le transmettre, de l’enseigner», a déclaré Pippo dans le Corriere della Sera.

Dernier représentant de l’épopée de Berlin : Daniele De Rossi, qui est arrivé sur le banc de la SPAL en octobre dernier, a la lourde tâche de prendre la succession de Roberto Venturato et ainsi essayer de sauver le club de la ville de Ferrara en grande difficulté. L’ancien milieu de l’AS Roma est clairement venu pour monter un véritable projet cohérent avec comme premier objectif : le maintien en Serie B, à l’heure où les Spallini sont classés à la 17ème position. Mais les très bonnes relations qu’entretient De Rossi avec le président et propriétaire américain Joe Tacopina, également ancien dirigeant chez les Giallorossi, redonnent un peu d’espoir. A voir désormais si d’autres champions du monde 2006 rejoindront leurs anciens coéquipiers en Serie B puisqu’Alessandro Nesta, Mauro Camoranesi ou encore Massimo Oddo sont à ce jour sans banc.