Pays-Bas : la liste avec la première apparition du prodige Kees Smit

À 83 jours de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, le coach de la sélection néerlandaise, Ronald Koeman, vient de dévoiler sa liste. Les Oranje iront défier la Norvège le 27 mars, puis l’Équateur trois jours plus tard. Par ailleurs, de nombreuses stars sont présentes : Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, ou encore Gody Gakpo et Memphis Depay. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un certain Kees Smit (20 ans) fait sa première apparition dans le groupe.

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En effet, le jeune joueur qui évolue à l’AZ Alkmaar en Eredivisie, semble être le nouvel élément qui pourrait faire briller sa sélection dans l’entrejeu lors de ses deux matchs amicaux. À noter l’absence de Frenkie de Jong, blessé aux ischio-jambiers, qui pourrait enlever un petit peu d’expérience dans le lot.

La liste complète :

Gardiens : Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow.

Défenseurs : Virgil Van Dijk, Jeremie Frimpong, Jurriën Timber, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Micky van Ven, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke.

Milieux : Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Quentin Timber, Teun Koopmeiners, Luciano Valente, Kees Smit, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders.

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Attaquants : Cody Gakpo, Memphis Depay, Brian Brobbey, Donyell Malen, Wout Weghorst, Noa Lang.