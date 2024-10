Affaire Mbappé : l’avocate de Kylian Mbappé va porter plainte !

Invitée au journal de 20 heures de TF1, Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et près la Cour pénale internationale, a tenu à réagir après ces dernières 24 heures mouvementées dans le quotidien de son client, Kylian Mbappé. Attaqué par le PSG et la présumée victime en Suède qui aurait cité son nom à la police de Stocklhom, le joueur du Real Madrid a choisi la voix de son avocate pour donner plus amples informations ce mardi soir. Au cours de cet entretien avec la chaîne de télé française, Maître Marie-Alix Canu Bernard a également confirmé que des plaintes pour diffamation allaient être déposées prochainement pour contrer tout harcèlement médiatique dont est victime le capitaine des Bleus. Elle a aussi détaillé : «Il est particulièrement serein mais il est en revanche totalement éberlué de voir cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin». L’affaire ne fait que commencer.

Dans les colonnes du Parisien, l’avocate a complété en affirmant : «Quand vous êtes accusé de viol, c’est assez traumatisant donc on se rapproche de quelqu’un qui connaît un minimum la justice sur ces thèmes. Il n’a pas besoin d’avocat mais évidemment, on ne peut pas laisser propager des dénonciations telles que celles-ci sans rien faire. Quand toute la presse se déchaîne, on se doit de rechercher les raisons pour lesquelles une telle plainte a été déposée et médiatisée aussitôt. Évidemment, on va saisir la juridiction compétente pour déposer une plainte en dénonciation calomnieuse ou pour dénonciation d’infraction imaginaire. On ne va pas laisser ces accusations sans réponse. On ne va pas laisser la place à des détracteurs qui cherchent à le dénigrer depuis des mois. Il y a quand même une grosse campagne qui sort de façon très curieuse, toujours par les mêmes vecteurs, des sites quasi anonymes ou des officines qui cherchent à le salir. Nous, on a besoin de comprendre».