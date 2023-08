Sergio Ramos a choisi son prochain club

La suite après cette publicité

Il fait partie de ces quelques gros joueurs encore libres, à l’image de David de Gea ou Eden Hazard. Et surtout, on le sait, Sergio Ramos en a encore dans les jambes. Depuis des semaines déjà, on a parlé de lui pour des destinations dites exotiques, comme la MLS, où l’Inter Miami était prêt à l’accueillir bras ouvert. Forcément, l’option saoudienne s’est aussi présentée, mais elle ne semble pas vraiment tenter le légendaire capitaine du Real Madrid.

Il a également reçu des propositions du championnat turc, auxquelles il n’a pas donné suite. Ce mardi, le quotidien AS en dit un peu plus sur les plans d’avenir du joueur de 37 ans. On apprend ainsi que l’Andalou veut, en priorité absolue, revenir à Séville, son club formateur. C’est pour cette raison qu’il a dit non à toutes les offres qui sont arrivées sur son bureau depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

À lire

L’OM a trouvé une porte de sortie à Konrad De la Fuente

Il est prêt à faire de gros sacrifices

Il est même prêt à tout pour revenir au sein du club où il a fait ses débuts en tant que footballeur. Ramos pourrait même accepter un salaire relativement bas par rapport à ce dont il a eu l’habitude à Madrid et à Paris, et il serait même d’accord pour ne pas faire partie des plus gros salaires de l’effectif sévillan. Inutile de préciser que ça serait aussi un énorme manque à gagner par rapport à ce qu’il pourrait toucher en Arabie saoudite. Reste cependant à voir quels sont les plans du club andalou à son sujet.

La suite après cette publicité

Récemment, José Maria del Nido, vice-président du club, expliquait qu’une arrivée de Ramos n’était pas à l’ordre du jour. Cependant, José Luis Mendilibar, le coach des Sévillans, attend du renfort dans le secteur défensif et n’est pas convaincu par tous les éléments qu’il a à disposition dans son arrière-garde. Il faudra aussi faire attention au fair-play financier de la Liga qui, pour l’instant, limite les mouvements du club andalou…