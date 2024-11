PSG : Samir Nasri fracasse Luis Campos

Le PSG a encore glissé au classement de la Ligue des Champions, et la descente pourrait se poursuivre mercredi soir avec la suite de la 5e journée. Plus que jamais, la qualification pour la suite de la compétition est en danger et les débats sont nombreux pour savoir qui est le fautif de cette dégringolade dans la hiérarchie européenne. Luis Enrique prend souvent très cher, et il ne sera probablement pas épargné après ses nouveaux choix, pas vraiment payants face au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Mais sur le plateau de Canal+, Samir Nasri avait clairement quelqu’un d’autre dans le viseur. L’ancien Marseillais a souhaité défendre l’entraîneur espagnol et a désigné Luis Campos, le directeur sportif, comme le responsable de cet effectif parisien qui montre ses limites. « C’est Luis Campos ! La filière portugaise, ce n’est pas Luis Enrique qui la ramène. Quand il achète Ugarte 60 M€ pour le revendre un an après. Quand il ramène tous les Portugais… Ça c’est Campos avec son réseau », a-t-il commencé par dire.

Nasri défend Luis Enrique

Puis il a argumenté sur le rôle de Luis Enrique sur le mercato. « Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain. Aujourd’hui on se plaint "ouais il ne fait pas jouer Kolo Muani", mais quand il jouait, tout le monde le critiquait à dire qu’il n’était pas bon. Aujourd’hui, c’est de la mauvaise foi. Il fait avec ce qu’il a, il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent gagner la Ligue des Champions. C’est trop facile de lui tomber dessus », a-t-il ainsi poursuivi.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, Samir Nasri n’est pas un fan des choix mercato effectués par Luis Campos. Et il a enfoncé le clou. « C’est la filière portugaise, c’est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo, bientôt conseiller de la sélection portugaise, mais personne ne dit rien sur lui, il ne recrute que des pipes ! », s’est agacé Nasri. Voilà qui est dit !