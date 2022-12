Premier League : Arsenal frappe fort à Brighton et prend ses distances au sommet

Quoi de mieux pour finir l’année 2022 qu’un match de Premier League mettant aux prises le leader du championnat anglais, pratiquant un spectacle presque sans égal depuis le début de la saison, et une formation séduisante également très joueuse ? Pas grand-chose, si l’on aime le football. Cette affiche entre Brighton et Arsenal, en guise de dernier match de l’année 2022, a en tout cas tenu toutes ses promesses. Au final, ce sont les Gunners qui ont tiré leur épingle du jeu en s’imposant face aux hommes de Roberto De Zerbi (4-2), privé de Caicedo (suspendu) et Mac Allister (revenu tardivement du Qatar après son sacre à la Coupe du Monde 2022).

Arsenal a frappé très vite et très fort

Après un hommage appuyé à la légende brésilienne Pelé, le match a démarré sur les chapeaux de roue. D’entrée, les Gunners ont refroidi The AMEX grâce au réalisme chirurgical de Bukayo Saka dans la surface (0-1, 2e). Sans un arrêt salvateur de Robert Sanchez quelques instants plus tard face à Zinchenko (4e), le break aurait même pu être fait très rapidement. Les Seagulls, le temps de se remettre de ce coup de massue, ont ensuite pris confiance et affiché un visage plus intéressant, dans la lignée de leurs récentes performances, sans pour autant se montrer véritablement dangereux, si ce n’est sur un tir de Jesse March repoussé par Aaron Ramsdale (25e).

Mais Arsenal a su laisser passer l’orage pour mieux faire mal derrière. Après avoir étalé toute sa classe techniquement dans la surface pour ce qui aurait pu être l’un des buts de l’année (20e), Martin Ødegaard, au rebond d’un corner offensif, a placé sa frappe pour doubler la mise (0-2, 39e). Sans oublier que Thomas Partey était, lui aussi, tout proche d’y aller de son but (24e). Au retour des vestiaires, les joueurs de Mikel Arteta ont récidivé, frappant très rapidement. En renard des surfaces après un tir de Gabriel Martinelli repoussé par Robert Sanchez, Eddie Nketiah a poussé le cuir au fond des filets pour tuer le suspense (0-3, 48e).

Brighton n’a rien lâché, les Gunners ont eu chaud

Du moins, c’est ce que l’on pensait, alors que les Gunners, pas loin de mettre le 4e par l’intermédiaire de Gabriel (57e), étaient en parfaite gestion de leurs temps, forts comme faibles. Mais la défense londonienne, comme déstabilisée après les sorties d’Olek Zinchenko (pour Tierney) et de Ben White (pour Takehiro Tomiyasu), a fini par céder. Bien trouvé par Pascal Gross à l’entrée de la surface, Kaoru Mitoma a ouvert son pied pour réduire l’écart (1-3, 65e) et redonner espoir au public de Brighton.

C’était sans compter, une nouvelle fois, sur le génie du capitaine d’Arsenal. D’une passe dévastatrice, Ødegaard a lancé en profondeur un Martinelli qui ne s’est pas fait prier pour participer à la fête et conclure en beauté ce contre éclair (1-4, 71e). Mais là encore, les Seagulls ne se sont pas laissés abattre. Le jeune Evan Ferguson a profité d’une belle ouverture, mais surtout d’une hésitation de William Saliba pour planter son premier but en Premier League, du haut de ses 18 ans (2-4, 77e).

La bonne opération du jour pour la troupe d’Arteta

Malgré une fin de partie tendue au cours de laquelle Brighton aura mis une grosse pression sur la défense adverse, Arsenal n’a pas craqué, malgré un nouveau but d’Itoma refusé pour une position de hors-jeu après intervention de la VAR (90e) et une tentavite captée par Ramsdale (90e+4). Les Gunners enchaînent un cinquième succès de rang en Premier League et réalisent une excellente opération. Après les contre-performances de Manchester City et de Newcastle un peu plus tôt dans la journée, Arsenal (14 victoires en 16 matchs) compte 7 points d’avance en tête du classement du championnat anglais. Les rêves sont plus que jamais permis pour 2023.