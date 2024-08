PSG, Reims : les coulisses de l’opération Gabriel Moscardo

Où jouera Gabriel Moscardo lors de cet exercice 2024-2025 ? Certainement pas au Paris Saint-Germain. Comme indiqué par L’Equipe, le milieu de terrain brésilien est en passe de rejoindre le Stade de Reims, sous la forme d’un prêt. Une information que nous sommes en mesure de confirmer et facilement explicable au regard de la densité présente dans ce secteur de jeu. Outre Manuel Ugarte et Danilo Pereira, en instance de départ, le club de la capitale peut, aujourd’hui, miser sur de nombreux profils, à l’instar de Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery ou encore Fabián Ruiz. De quoi forcément complexifier la tâche du natif de Taubaté…

La suite après cette publicité

Arrivé cet été dans la capitale française, celui qui avait été officiellement recruté le 25 janvier 2024 a d’ailleurs dû patienter avant de poser ses valises du côté de Poissy. Et pour cause. Le Brésilien avait terminé la saison passée du côté de son club formateur des Corinthians. Présent à la reprise des Rouge et Bleu après avoir été éloigné des terrains pendant plusieurs mois suite à une blessure au pied gauche, Moscardo a finalement pu goûter à ses premières minutes sous la tunique francilienne.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG fonce sur une recrue à 60 M€

Le PSG va inclure une clause de retour

Apparu 31 petites minutes face à Sturm Graz lors de la préparation estivale avant d’être ménagé pour la rencontre amicale face au RB Leipzig, l’international espoir auriverde ne devrait, cependant, pas profiter d’un nouveau temps de jeu à Paris. Comme annoncé plus haut, le droitier d’1m85, considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs à son poste, se dirige plus que jamais vers le Stade de Reims. Un choix fort de la direction parisienne mais mûrement réfléchi. En effet et d’après nos indiscrétions, cette issue n’est en aucun cas un manque de confiance à l’égard du joueur.

La suite après cette publicité

Conscient de la féroce concurrence à laquelle le joueur de 18 ans s’apprête à faire face, le board parisien préfère logiquement lui donner du temps de jeu. Mais pas n’importe où. Ainsi, en plus de la volonté d’offrir à son protégé un maximum de minutes, les champions de France en titre souhaitent voir leur jouer évoluer en Ligue 1. L’occasion pour lui de s’habituer à l’intensité et à la dimension tactique de l’élite du football français. Et donc de revenir encore plus fort dans la Ville Lumière. Preuve supplémentaire des espoirs placés en Gabriel Moscardo, nous pouvons également vous confirmer l’information d’UOL Esporte, à savoir que le prêt à Reims inclura une clause de retour au PSG, et ce dès le mois de janvier prochain si la formation entraînée par Luis Enrique avait besoin de le récupérer.