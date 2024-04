La nouvelle collection « OM AFRICA » dévoilée !

Dans le sillage des deux dernières éditions qui ont connu un vif succès, l’OM et Puma ont décidé de renouveler la collection « OM AFRICA ». Cette dernière apporte cette année encore plus de nouveautés et de créativité. Les designs s’inspirent des motifs, couleurs et symboles africains, fusionnant l’héritage culturel riche de l’Afrique avec l’esprit et la passion de l’Olympique de Marseille.

Afin d’écrire une histoire des plus fortes et de renforcer cet ancrage local, tout en soutenant l’économie marseillaise, la collection « OM AFRICA » est fièrement assemblée à Marseille par l’usine FIL ROUGE. Cette collaboration met en lumière l’importance de la production locale, soulignant la volonté de PUMA de contribuer positivement à l’économie régionale tout en offrant des produits de haute qualité, explique le communiqué publié par le club phocéen.

