Stade Rennais : Flavien Tait a un bon de sortie

Depuis les arrivées d’Enzo Le Fée et Ludovic Blas, il y a embouteillage au milieu de terrain. Les deux renforts arrivent dans un secteur déjà fourni avec les présences de Benjamin Bourigeaud, Lesley Ugochukwu, Xeka, Baptiste Santamaria, Flavien Tait et Désiré Doué, sans parler de Lovro Majer, qui devrait sans doute quitter le club breton cet été. Nous vous révélions en fin de semaine dernière que Wolfsbourg et le Bayer Leverkusen sont intéressés, comme l’Inter.

La suite après cette publicité

Tout le monde ne restera pas à en croire Florian Maurice, interrogé dans l’émission En pleine lucarne de TV Rennes en partenariat avec Ouest-France. Falvien Tait a un bon de sortie en cas d’offre. «Il aura peut-être des envies de départ. On sera complètement ouvert pour Flavien», révèle le directeur technique. L’ancien Angevin serait courtisé par Montpellier, qui doit dégraisser avant de bouger sur cet autre dossier.

À lire

Rennes : Florian Maurice veut deux recrues supplémentaires