Mercato Rennes : ça s’agite pour Lovro Majer

En marge de la présentation de Ludovic Blas, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais a fait le point sur le mercato du club breton. Et forcément avec l’arrivée du milieu offensif du FC Nantes et celle à venir d’Enzo Le Fée qui va débarquer de Lorient pour plus d’une vingtaine de millions d’euros, il va falloir faire de la place dans ce secteur de jeu bien fourni à Rennes. Le premier à plier bagage pourrait être le milieu offensif rennais Lovro Majer.

Maurice a d’ailleurs confirmé qu’il avait reçu une première offre pour son international croate. «Oui j’ai une offre pour Lovro Majer», a-t-il expliqué sans rentrer plus dans les détails. Comme nous vous l’indiquons depuis plusieurs mois, celui que l’on aime à comparer à Luka Modric en Croatie, est sur le départ. Touché par son transfert avorté à l’Atletico de Madrid l’an passé, Majer n’a pas retrouvé la saison passée sa fraîcheur et sa technique aperçues lors de ses premiers mois au Roazhon Park (6 buts et 8 passes décisives en 29 matches de L1 en 2021-22).

Bundesliga ou Serie A pour Majer ?

C’est donc fort logiquement qu’il devrait quitter la Bretagne cet été. Mais encore faut-il trouver un club capable de mettre une grosse somme sur la table pour l’attirer. En coulisse, Rennes sait bien qu’il ne peut plus espérer 40 M€, comme en fin de mercato dernier où les négociations avaient battu leur plein entre les deux équipes… en vain.

Aujourd’hui, si les Rouge et Noir espèrent tout de même 30 M€, Florian Maurice devrait accepter une offre oscillant autour des 25 M€. Pour l’instant on en est très loin et aussi bien Wolfsbourg que le Bayer Leverkusen, candidats déclarés et intéressés par Majer. Un dernier club et non des moindres pourrait toutefois mettre tout le monde d’accord.

Selon nos informations, l’Inter Milan, dernier finaliste de la Ligue des Champions, qui a perdu notamment Marcelo Brozovic parti en Arabie Saoudite et qui sait que Henrikh Mkhitaryan (34 ans) n’est pas éternel, a les moyens de mettre 25 M€ sur un joueur et est est très chaud sur le n°21 du Stade Rennais, sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui a fait de la perspective de participer à la Ligue des Champions une priorité.