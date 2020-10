Liga : le Barça n'y arrive pas à Alavés malgré un but de Griezmann

Après un nul et deux défaites, il était temps pour le Barça de redresser la barre. 13e au coup d'envoi et battu par le Real Madrid le week-end dernier, le club catalan pouvait capitaliser sur sa victoire acquise en milieu de semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de la Juventus. Pour ce déplacement à Alavés, Koeman alignait trois Français dans son onze avec Lenglet, puis Dembélé et Griezmann qui accompagnaient Messi et Fati en attaque, en plus de De Jong et Busquets au milieu, laissant Pedri et Pjanic sur le banc.

La suite après cette publicité

Le Barça prenait la rencontre par le bon bout. Les Blaugranas mettaient du rythme et tentaient de se projeter rapidement vers l'avant, cherchant les flèches Dembélé et Fati. C'est d'ailleurs le jeune international espagnol qui s'offrait la première occasion de la rencontre (13e). C'est aussi avec du jeu placé que les visiteurs faisaient mal comme lors de ce numéro de Messi poursuivi par un une-deux entre Fati et Griezmann, mal conclu par le Français (20e). La Pulga s'essayait à son tour et voyait son coup-franc repoussé sur la ligne par Lejeune (23e).

Le premier but de Griezmann n'a pas suffi

Alavés subissait mais n'était pas non plus ridicule à l'image de cette tentative de Rioja stoppée en deux temps par Neto (17e). Impeccable depuis qu'il pallie l'absence de Ter Stegen, le gardien remplaçant commettait une invraisemblable erreur permettant à Rioja d'ouvrir le score (1-0, 31e). La tête mal cadrée de De Jong (36e) et le tir de Messi (45e+1) ne corrigeaient pas la situation ; le Barça était bel et bien mené à la pause. Koeman décidait alors d'opérer trois changements entre les sorties de Lenglet, Dembélé et Busquets pour faire entrer Pedri, Trincao et Pjanic. De Jong venait alors se placer à côté de Piqué en défense centrale, alors que Pedri et Pjanic étaient associé dans l'entrejeu.

Dans cette composition ô combien offensive, les Culés occupaient très largement la moitié de terrain adverse pour un début de seconde période encourageant. Malgré quelques incompréhensions de positionnement et un embouteillage parfois dans l'axe de l'attaque, Griezmann profitait d'un contre involontaire de Pina pour égaliser et marquer son premier but de la saison (1-1, 63e). Dans le dur avec l'expulsion de Jota (62e), Alavés ne faisait plus que défendre. On assistait alors à un véritable pilonnage du but basque avec des tentatives de Messi (65e), Fati (78e), Pjanic (88e), deux têtes de Piqué (89e, 90e) et un but refusé justement à Griezmann (71e). Le dernier raid de Messi ne donnait rien et le Barça devait se contenter de ce nul. Avec ce 4e match de suite sans gagner, les Catalans sont 12es.

Reviviez le film du match sur notre live.