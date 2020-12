Mediapro : le monde du foot s'inquiète

Lorsque Mediapro a débarqué dans le monde du football français, tout le monde se félicitait d'un nouveau contrat de diffusion de plus d'un milliard d'euros. Mais depuis, la chute est longue. Mais l'important, ce n’est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et celui-ci risque d'être très compliqué pour les clubs professionnels français de Ligue 1 et de Ligue 2.

En effet, avec la crise actuelle, le groupe sino-espagnol compte bien renégocier à la baisse ledit contrat. La Ligue de football est prise au piège et espère bien que Canal + vienne à la rescousse, Mediapro n'honorant pas ses traites. Même si une médiation a été entamée, celle-ci n'a pas encore trouvé d'issue positive et le monde du foot s'inquiète. Notamment le syndicat des joueurs (UNFP).

L'inquiétude grandit

« Quand on a eu des soucis lors de la dernière saison, il y avait déjà eu des inquiétudes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on avait des solutions qui étaient mises en place. D'abord un accord sur la baisse des salaires des joueurs. Puis par un prêt garanti par l'état (PGE) à la Ligue pour redistribuer aux clubs. Et il y avait eu aussi les déclarations un peu pompeuses de Mediapro, qui laissaient entendre que le groupe pouvait reprendre les droits si Canal+ et beIn Sports jetaient l'éponge. Cela avait rassuré ceux qui voulaient l'être. Aujourd'hui, la situation a empiré, ça devient inquiétant pour les joueurs, mais aussi le système, les clubs et ceux qui gravitent autour du football professionnel », s'est exprimé Philippe Piat, le patron du syndicat, à RMC Sport.

Anthony Briançon, le défenseur et capitaine du Nîmes Olympique, évoque lui une situation préoccupante qui dépasse totalement les joueurs. De son côté, le président du Paris Football Club (PFC), Pierre Ferracci, assure qu'il y aura des dégâts et que certains emplois vont rapidement se retrouver menacés. En espérant rapidement qu'une issue favorable sera trouvée. Mais ça n'en prend pas le chemin…